الفنانة الكويتية جواهر تعلن إصابتها بمرض السرطان

فاجأت الفنانة الكويتية جواهر، جمهورها، بإعلانها عن إصابتها بمرض السرطان، عبر صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشرت جواهر، صورتين على حسابها بسناب شات من داخل المستشفى، وعلقت على الصورة الأولى: “يأتي بها الله إن الله لطيف خبير”.

والصورة الثانية التي نشرتها الفنانة، تضمنت أسماء الناجين من مرض السرطان، وكتبت: “إن شاء الله ينكتب اسمي مع المتشافين يا رب”.

ومن جهتها، كشفت الإعلامية مي العيدان، عن إصابة الفنانة جواهر بمرض السرطان، طالبة من الجميع الدعاء لها.

وكتبت الإعلامية: “الفنانة جواهر الكويتية تقاوم مرض السرطان وبمرحلة خطيرة، أدعولها ياجماعه الله يشافيها مافي شي بعيد عن ربنا”.

وتلقى الجمهور بحزن شديد خبر إصابة جواهر بمرض السرطان، داعين المولى أن يشفيها.