الفنانة المصرية “فيفي عبده” تتعرض للسرقة من قبل خادمتها!

تعرضت الفنانة المصرية، “فيفي عبده”، للسرقة، من قبل خادمتها الفليبينية، وتقدمت الفنانة، ببلاغ للنيابة العامة بمصر.

وتحدثت الممثلة المصرية، في بث مباشر على أحد صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، عن تفاصيل تعرض شقتها للسرقة، من قبل خادمتها.

وقالت فيفي عبده: “أنا مش سعيدة، لأني لا أستحق ما فعلته الخادمة، وكنت بعاملها بكل حب وود، وحسبي الله ونعم الوكيل”.

وتابعت الفنانة: “كنت مشغولة في لايف مع جمهوري وقتها، اكتشفت بعدها بساعة إنها تسببت في تعطيل بعض كاميرات المراقبة، ولم تنتبه لكاميرا أخرى كشفت كل شيء”.

وأضافت الممثلة المصرية: “ما كنت أريد الحديث عن واقعة السرقة، ولكن الخبر انتشر، عبر المواقع الإخبارية، لذلك كان لا بد أن أوضح ما حدث لجمهوري”.

وكانت الفنانة المصرية، “فيفي عبده”، قد تقدمت ببلاغ لنيابة مصر القديمة، تتهم فيه خادمتها الفلبينية، بسرقة 5 كيلو ذهب، من شقتها بمصر القديمة.