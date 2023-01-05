الفنانة المصرية منة شلبي أمام القضاء اليوم بسبب المخدرات

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة في مصر أولى جلسات محاكمة الفنانة منة شلبي، في إتهامها بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي.

كما حددت محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، جلسة 5 يناير/جانفي، لبدء محاكمة الممثلة منة شلبي. أمام محكمة جنايات شمال القاهرة، وذلك في قضية اتهامها بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي.

وكانت النيابة العامة، قد أحالت منة شلبي، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي أجريت معها. حيث أسندت إليها الاتهام بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وذكرت النيابة العامة، أن قائمة أدلة الثبوت تتضمن شهادة 5 شهود على الواقعة، وما توصلت إليه تحريات الشرطة. وما ثبت بتسجيلات كاميرات المراقبة بمحل ضبطها بمطار القاهرة الدولي. إلى جانب ما أسفر عنه فحص المعمل الكيمياوي للمضبوطات المعثور عليها بحوزتها.

في حين، اتهمت النيابة العامة المصرية الفنانة، بحيازة مخدر بقصد التعاطي، وهي جريمة يعاقب عليها القانون المصري حال الإدانة بالحبس والغرامة. وكانت النيابة العامة المصرية، قد أصدرت قرارها بإحالة الفنانة منة شلبي إلى المحاكمة الجنائية.

كما أصدرت النيابة بيانا قالت فيه: “أمرت النيابة العامة اليوم بإحالة المتهمة للمحاكمة الجنائية. لمعاقبتها على ما أُسند إليها من إحرازها جوهر الحشيش المخدِّر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرَّح بها قانونًا”. وبهذا، خالفت النيابة العامة المصرية كل التوقعات حول مصير الفنانة منة شلبي. كما اقتصرت النيابة، على اتهام الفنانة، بحيازة مخدر بقصد التعاطي، وهي جريمة يعاقب عليها القانون المصري حال الإدانة بالحبس والغرامة.