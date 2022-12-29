الفنانة المصرية وفاء سالم تعلن اعتزالها الفن بشكل نهائي
نشرت الفنانة وفاء سالم على قناتها الخاصة بـ”يوتيوب” مقطع فيديو كشفت من خلاله عن اتخاذها قرار اعتزال الفن بشكل نهائي. وقالت إن قرارها جاء بسبب أمور خاصة بها ستشرحها في وقت لاحق.
وقالت وفاء في بداية الفيديو إنها ممتنة امتنانًا شديداً لكل من سأل عليها في أزمتها الصحية الأخيرة. بعدما انتشرت صورتها التي تصدرت بها التريندات بسبب التغييرات التي كانت على شكلها. بوسائل التواصل الاجتماعي، وأنها جاءتها مكالمات من كاليفورنيا عرضوا عليها العلاج هناك، بجانب مكالمات عديدة أخرى لم تتوقف.
وكانت وفاء سالم قد أوضحت في وقت سابق قصة صورة تغير ملامح وجهها قائلة في أكثر من مداخلة تلفزيونية. “بقالي فترة مختفية عن السوشيال ميديا بعد العملية اللي بوظت وشي. وروحت لدكتور تاني وخلاني أحسن ووشي أحلى وبشكره جدًا. وبشكر كل ردود الفعل من جمهوري. والحب اللي وصل ليا منهم، وليه التفت للمهاترات والكلام اللي مالوش لازمة. صورة التعب بانت حد لاعب فيها فوتوشوب ووضحت الكلام على صفحتي على فيسبوك وبشكر كل واحد بعتلي يطمئن عليا”.
وكانت قد نشرت الفنانة صورة لها قبل إجرائها عملية التجميل بأيام عبر حسابها على فيسبوك. وقالت: “على فكرة الصورة اللي فوق واضح الفوتوشوب التكبير في السن. لأن الصورة اللي تحت كانت قبل العملية بكام يوم في فرح العالم الأثري الدكتور علي أبو دشيش”.