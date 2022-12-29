الفنانة المصرية وفاء سالم تعلن اعتزالها الفن بشكل نهائي

نشرت الفنانة وفاء سالم على قناتها الخاصة بـ”يوتيوب” مقطع فيديو كشفت من خلاله عن ‏اتخاذها قرار اعتزال الفن بشكل نهائي. وقالت إن قرارها جاء بسبب أمور خاصة بها ستشرحها في وقت ‏لاحق.‏

وقالت وفاء في بداية الفيديو إنها ممتنة امتنانًا شديداً لكل من سأل عليها في أزمتها الصحية الأخيرة. بعدما ‏انتشرت صورتها التي تصدرت بها التريندات بسبب التغييرات التي كانت على شكلها. بوسائل التواصل ‏الاجتماعي، وأنها جاءتها مكالمات من كاليفورنيا عرضوا عليها العلاج هناك، بجانب مكالمات عديدة أخرى ‏لم تتوقف.‏

وكانت وفاء سالم قد أوضحت في وقت سابق قصة صورة تغير ملامح وجهها قائلة في أكثر من مداخلة ‏تلفزيونية. “بقالي فترة مختفية عن السوشيال ميديا بعد العملية اللي بوظت وشي. وروحت لدكتور تاني ‏وخلاني أحسن ووشي أحلى وبشكره جدًا. وبشكر كل ردود الفعل من جمهوري. والحب اللي وصل ليا منهم، ‏وليه التفت للمهاترات والكلام اللي مالوش لازمة. صورة التعب بانت حد لاعب فيها فوتوشوب ووضحت ‏الكلام على صفحتي على فيسبوك وبشكر كل واحد بعتلي يطمئن عليا”.‏

وكانت قد نشرت الفنانة صورة لها قبل إجرائها عملية التجميل بأيام عبر حسابها على فيسبوك. وقالت: “على ‏فكرة الصورة اللي فوق واضح الفوتوشوب التكبير في السن. لأن الصورة اللي تحت كانت قبل العملية بكام يوم ‏في فرح العالم الأثري الدكتور علي أبو دشيش”.‏