الفنانة المصرية “يسرا” ترد على إشاعة تدهور حالتها الصحية

ردّت الفنانة المصرية النجمة يسرا على إشاعة تدهور حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا منذ أكثر من 15 يوما.

وكشفت الفناة المصرية، أن تدهور حالتها الصحية ونقلها إلى أحد المستشفيات الكبرى ووضعها على أجهزة التنفس غير صحيحة.

وأضافت يسرا، أنها ما زالت تخضع للعلاج في منزلها، وكانت تعاني من “ربو إنزيمي” وهذا يجعل استجابتها للعلاج بطيئة.

وشددت على أنه ما يتم تداوله الأيام الماضية حول تطورات حالتها الصحية غير صحيح، وأنها لم توضع على جهاز التنفس كما أشيع.

يُذكر أن يسرا خاضت الموسم الرمضاني 2020 بمسلسل “خيانة عهد” والذي حقق نجاحا كبيرا.

كما شاركت يسرا في فيلم “صاحب المقام” من تأليف إبراهيم عيسى، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج ماندو العدل.