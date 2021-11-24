الفنانة سلوى تتعرض لجلطة دماغية والأطباء يستنفرون

تتواجد الفنانة سلوى، مصلحة العناية المركزة بإحدى العيادات الخاصة في العاصمة، بعد تعرضها لجلطة دماغية. كما تتواجد صاحبة رائعة “كيف رايي هملني” سلوى في حالة صحية متدهورة.

وأكدت مصادر مطلعة للنهار، أن الطاقم الطبي المشرف على حالة الفنانة سلوى الصحية، يبذل قصارى جهده لاستعادة عافيتها. كما تبلغ الفنانة تبلغ من العمر 87 سنة وقدمت طوال مسيرتها الفنية اعمال راقية للجمهور الجزائري.

من هي سلوى ؟

اسمها الحقيقي فطومة ليميتي، ولدت الفنانة سلوى في البليدة، وبدأت مسيرتها الفنية في 1952، كمقدمة برامج في الإذاعة الوطنية. كما تنقلت الفنانة الى فرنسا من أجل العمل في مجالها، أين قدمت أول برنامج نسائي موجه للعالم العربي.

كما تعرفت الفنانة سلوى على ميسوم سنة 1960 والذي اراد ان يطلق أسلوب جديد للأغنية الجزائرية، أين كان يبحث عن مترجم. وفي 1964 ذهبت سلوى في دورة حول العالم، منها البلدان العربية، أين تم استقبالها كسفيرة للأغنية الجزائرية.

وتأثرت الفنانة سلوى بوفاة عمراوي ميسوم سنة 1969 الذي كانت تكن له الكثير الاحترام والتقدير. كما تنقلت الفنانة الى الطابع الاندلسي بتشيع من مرزاق بوجميعة.

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