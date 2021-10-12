الفنانة سهير رمزي تنفي إصابتها بمرض البهاق

فندت، الفنانة المصرية سهير رمزي. شائعات إصابتها بمرض “البهاق” مشيرة إلى ان سبب ظهورها على تللك الحالة، سببه إستعمالها كريم منتهي الصلاحية.

واعترفت سهير رمزى، خلال حلقتها مؤخرا مع وفاء الكيلاني في برنامج السيرة، بأنها ليس لديها أولاد حتى الآن. بسبب الإجهاض، فكلما حملت فى طفل أجهضته، وذلك لأنها لم تكن ترغب فى أن تتعلق بأى شخص غير أمها الفنانة درية أحمد، لكنها نادمة على هذا القرار.

وبشأن مسارها الفني، قالت رمزي أنه لو يعود الزمن مججدا لن أؤدي الأفلام التي سبق وأن أديت أدوارها. مبرزة ان عملها الحجاب بجانب عملها كممثلة سينيمائية لا يجتمعان أبدا.

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