قناة النهار الفنانة شافية بوذراع تنصح الجزائريين بإتباع الإجراءات الوقائية لتفادي الإصابة بفيروس كورونا بقلم النهار أونلاين نشر في 21 جويلية 2021 - 22:35 شارك غرِّد 78 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=963099 اقرأ أيضا تساؤلات: فنادق ومركبات سياحة بأسعار خيالية في الجزائر .. على أساس يتم تحديد الأسعار قناة النهار 17 جويلية ذاكرة: شيخي يؤكد على عراقة الدولة الجزائرية وتاريخها الجمركي قناة النهار 04 جويلية معسكر: مشاريع لفك العزلة بدائرة عقاز وتسليم اكثر من 100 كلم من الطرقات قناة النهار 03 جويلية "يوسف حمر العين :" فريد الروكور كوتيزينالو في عشاء جنازتو وهذا أمر مؤسف قناة النهار 20 جويلية