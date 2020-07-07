الفنانة صمود الكندري تفاجئ جمهورها وتعلن إعتزالها التمثيل

فن وثقافة
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الفنانة صمود الكندري تفاجئ جمهورها وتعلن إعتزالها التمثيل
بقلم نادية بن طاهر

فاجأت الممثلة الكويتية المتألقة، صمود الكندري، جمهوها، بإعلانها عن نيتها في إعتزال التمثيل.

وأشارت الفنانة، عبر حسابها على “سناب شات”، أنها لن تشارك بأي من الأعمال الفنية في السنوات المقبلة.

مضيفة أنها “تريد أن تبتعد عن التمثيل وتتفرغ لأمور أخرى، بعد أن قدمت الكثير طيلة مدة 13 عاماً منذ دخولها مجال التمثيل منذ العام 2007”.

وأوردت صمود “أن لديها شعورًا بأن الوقت هذه الفترة مزعج على الصعيد العام”.

وقالت الكندري: ” في كل الأحوال راح أختفي السنة الجاية واللي بعدها واللي بعدها وخلال السنوات القادمة”.

وأكدت الفنانة، أن “أكثر ما اكتسبته هو محبة الجمهور واحترامهم لها”.


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