الفنانة صونيا توارى الثرى بمقبرة سيدي رزوق في العاصمة 

تم تشييع جنازة أيقونة المسرح الجزائري الفنانة صونيا بعد ظهراليوم الاثنين بمقبرة سيدي رزوق في ضواحي العاصمة بحضور حشد كبير.

وحضر مراسيم تشييع جنازة الفقيدة جمع غفير من المواطنين وعدد كبير من الوجوه الفنية من أصدقاء الفنانة صونيا” سكينة مكيو”.

كذا رفقاء دربها ومحبيها الذين رافقوها الى مثواها الاخير وصرحوا على أن فقدانها “هو خسارة كبيرة للسينما و المسرح”.

وللغشارة فقد توفيت سكينة مكيو “صونيا” أمس الاحد عن عمر يناهز 65 سنة بعد مرض عضال .

وعرفت مراسم تشييع جنازة الفقيدة التي جرت في جو حزين, حضور جمع غفير من المواطنين وعدد كبير من الوجوه الفنية من أصدقاء الفنانة صونيا (سكينة مكيو) و رفقاء دربها ومحبيها الذين رافقوها الى مثواها الاخير.