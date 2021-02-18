الفنانة فتيحة نسرين لـ “النهار”: “بعثت رسالة إلى وزيرة الثقافة.. أتمنى أن تأخذها بعين الاعتبار”

أكدت الفنانة فتيحة نسرين، أنها بعثت برسالة إلى وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة وتمنت أن تؤخذ بعين الإعتبار.

ولدى نزول تلفزيون “النهار” ضيفا على بيت الفنانة فتيحة نسرين بعين النعجة بالعاصمة، كشفت أنها تعاني من عدة أمراض

وقالت: “الحمد الله هذا إبتلاء وإن شاء الله سأتعافى قريبا، أعاني من عدة أمراض وليس مرض واحد لكن ثقتي في الله وفي المشرفين على صحتي كبيرة “.

وعن سؤال يتعلق بالرسالة التي تريد أن توجهها للمشرفين عن الثقافة، أكدت فتيحة أنها بعثت برسالة الى الوزيرة بن دودة، تطلب فيها التكفل بحالتها.

كما وجهت الفنانة شكرها العميق لمديرة الديوان الوطني للحقوق التأليف والحقوق المجاورة، على وقوفها معها ومساعدتها في محنتها الصحية.

كما شكرت كل زملاءها الفنانين والجمهور الذي سأل عنها للاطمئنان على صحتها، وطلبت من محبيها الدعاء لها بالشفاء للعودة إلى جمهورها.

للعلم بدأت الفنانة فتيحة نسرين حياتها الفنية في 1964، وكانت مع الغرفة الفلكلورية لبالي المسرح الوطني، احتضنتها المطربة فضيلة دزيرية.

وغنت الفنانة لفنانين كبار، ولكن قادتها الصدفة لعالم التمثيل فأدت أدوارا ملفتة منها “الوجه الاخر” “زوجان في حيرة”، “اللاعب” و أفلام ومسلسلات كثيرة أخرى.