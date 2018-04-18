شاركت الفنانة اللبنانية “كارمن لبس” فرحتها بوصولها إلى الجزائر، وعبّرت عن إعجابها بها، ومنحتها لقب “الجناين”.

وغرّدت لبس على حسابها الشّخصي على شبكة التواصل الإجتماعي “تويتر” قائلة:

حللتُ بها أهلاً، ووطأتُ أرضها سهلاً، وغمرتُ بكرم ضيافة أهلها، وسعدتُ بصدق تعاملهم، الجزائر جنة ورود الله في أرضه”.

وأطلقت على الجزائر اسما جديدا قائلة: “ولذا سمحت لنفسي بأن ألقبها “الجناين” مع كامل احترامي لإسمها التاريخي الشامخ الجزائر”.

وكانت لبس غادرت إلى الجزائر لإستكمال تصوير مشاهدها في مسلسل “الخاوة”، من تأليف سارة برتيمة وإخراج التونسي مديح بلعيد.