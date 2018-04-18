الفنانة “كارمن لبس” تتغزل بالجزائر وتمنحها هذا اللقب

فن وثقافة
  • -
  • 0
الفنانة “كارمن لبس” تتغزل بالجزائر وتمنحها هذا اللقب
بقلم إيمان ض

شاركت الفنانة اللبنانية “كارمن لبس” فرحتها بوصولها إلى الجزائر، وعبّرت عن إعجابها بها، ومنحتها لقب “الجناين”.

وغرّدت لبس على حسابها الشّخصي على شبكة التواصل الإجتماعي “تويتر” قائلة:
حللتُ بها أهلاً، ووطأتُ أرضها سهلاً، وغمرتُ بكرم ضيافة أهلها، وسعدتُ بصدق تعاملهم، الجزائر جنة ورود الله في أرضه”.
وأطلقت على الجزائر اسما جديدا قائلة: “ولذا سمحت لنفسي بأن ألقبها “الجناين” مع كامل احترامي لإسمها التاريخي الشامخ الجزائر”.

وكانت لبس غادرت إلى الجزائر لإستكمال تصوير مشاهدها في مسلسل “الخاوة”، من تأليف سارة برتيمة وإخراج التونسي مديح بلعيد.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital