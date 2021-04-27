الفنانة مفيدة عداس تطمئن جمهورها بخصوص حالتها الصحية وتنفي إصابتها بكورونا

طمأنت الفنانة مفيدة عداس جمهورها ومحبيها حصريا عبر قناة النهار عن حالتها الصحية بعد الوعكة الصحية المفاجئة التي تعرضت لها.

ومن خلال مكالمة عبر تقنية السكايب قالت مفيدة التي بعد دخولها مستشفى ڨالمة أنها تعرضت لنزول في الضغط الدموي.

واضافت بطلة سلسلة ناس السطح انها كذا تعاني من فقر الدم والمعروف بـ ” الانيميا”.

وواصلت الفنانة أن هذه الوعكة جاءت بسبب التعب والإرهاق الذي أصابها من التصوير والعمل المتواصل.

وتابعت مفيدة عداس انها الآن هي متواجدة بالبيت العائلي في ڨالمة وخرجت من المستشفى بعد تحسن حالتها الصحية.

ونفت الفنانة مفيدة عداس خبر إصابتها بفيروس كورونا الذي تناقله رواد منصات التواصل الإجتماعي واكدت انه غير صحيح.

ودعت الفنانة جمهورها بالدعاء لها بالشفاء، كما إعتدرت على من لم تستطع الرد عليهم.

هذا وتعرضت اليوم الفنانة مفيدة إلى وعكة صحية ادخلتها إلى مستشفة ڨالمة حيث عانت من التعب وإرهاق وصعوبة في التنفس.

كما نشرت أخت الفنانة عبر حسابها في الفيسبوك صورا تظهر فيها مفيدة على سرير بإحدى المستشفيات في حالة تعب تتلقى العلاج.

