قناة النهار الفنانة “منال غربي” تكشف عن جديدها في طابع الشعبي الأندلسي بقلم قناة النهار نشر في 14 أفريل 2023 - 14:01 شارك غرِّد أرسل 24 0 الفنانة “منال غربي” تكشف عن جديدها في طابع الشعبي الأندلسي إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/pGgKv اقرأ أيضا الطاكسي المربوح / الحاج وبنتو كانو في القمّة 🥳عندهم ثقافة ماشاء الله🥳 قدرو يربحو معانا 14000 دج قناة النهار 31 مارس معيشة فالـ Good | الحلقة 17 | Halloween قناة النهار 08 أفريل الإعجاز العلمي في القرآن : التغذية الصحيحة قناة النهار 05 أفريل أمين بومدين: الكاميرا الخفية تخدم الفنانين في مثل هذه الحالات قناة النهار 05 أفريل أنيسة علي باي تكشف كيف تم إختيارها للعب دور ملاك قناة النهار 05 أفريل ريم تاكوشت للنهار.. قبلت تجسيد دور حورية في الدامة من أجل.. قناة النهار 10 أفريل "سعيد بن خيرة م فرقة تيكوباوين.. " ياسين امينوس كان عندو دور كبير في نجاح الالبوم قناة النهار 28 مارس "محمد علال:" الجوائز في مصر مالازمش تخلعنا قناة النهار 12 أفريل مفيدة عداس: "كاين مشاهد "عنف" الكبير ما يقدرش يشوفها" قناة النهار 03 أفريل بلماضي: بونجاح يعرف أن عليه العمل ونحييه على تسجيله هدف الفوز قناة النهار 28 مارس