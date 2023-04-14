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قناة النهار

الفنانة “منال غربي” تكشف عن جديدها في طابع الشعبي الأندلسي

بقلم قناة النهار
الفنانة “منال غربي” تكشف عن جديدها في طابع الشعبي الأندلسي
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الفنانة “منال غربي” تكشف عن جديدها في طابع الشعبي الأندلسي

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