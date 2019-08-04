الفنانة نضال الجزائري ترفض دعوة وزيرة الثقافة لإستقبالها

رفضت الممثلة نضال الجزائري، دعوة وزيرة الثقافة مريم مرداسي لاستقبالها بمقر الوزارة اليوم الأحد، بعدما وجهت لها الأخيرة أمس على تلفزيون “النهار”.

وقالت الممثلة نضال، في منشور على موقع التواصل الإجتماعي “الفايسبوك”، أن دعوة وزير الثقافة جاءت متأـخرة جدا.

وأضافت نضال في ذات المنشور أنها منذ سنوات وهي تترجى معاليهم لإستقبالها والإستماع إلى انشغالها، وكانت تقابل بالرفض في كل مرة.

وقالت في منشورها الفايسبوكي: “لن أذهب إلى وزارة الثقافة ولن أطلب منها شيئا، منذ 2005 وانا اترجاهم”.

لتضيف: “ناديا شريط تذكر جيدا كم اتصلت بها وكم وعدت وأخلفت وتحججت بحجج كثيرة ومختلفة .ولم أستقبل آنذاك من طرف (معاليها خليدة تومي”.