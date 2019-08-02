الفنانة نضال تستغيث..أعطوني سكنة هذا حقي وحق أولادي

ناشدت الفنانة نضال الجزائري، السلطات المحلية لبلدية الرغاية شرق العاصمة، لمنحها سكن يضمن لها كرامتها وكرامة ابنائها .

وسردت الفنانة نضال بكل حسرة وألم معانتها لـ”قناة النهار” ، عن ليلة رعب عاشتها رفقة ابنائها وعائلتها ليلة اول امس اثر رياح شهدتها بلدية رغاية وتسببت في سقوط جزء السقف.

وقالت الفنانة نضال، :” أتحدث كمواطنة وليس كفنانة ، من حقي أن يكون لي ولعائلتي سكن لائق “.

متسائلة:” لاي وقت يبقى الفنان مهمش ويعاني في صمت أمام مرأى السلطات المعنية”

داعية لتوفير لها عمل لائق وسكن لائق يضمن لها كرامتها وكرامة أبنائها وعائلتها .

ومن جهتهم، أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حملة تضامنية مع الفنانة نضال الجزائري، مطالبين السلطات المحلية بمنحها سكن لائقا في أقرب الآجال.