الفنانة نضال تنقل مفاجأة للجزائريين حول صالح أوقروت

نقلت الفنانة الجزائرية نضال الجزائري، تحيات وسلام النجم صالح أوقروت لكل جمهوره ومحبيه.

وفي منشور لها على صفحتها بفايسبوك، كتبت نضال الجزائري: “فرحتي لا توصف في هذه اللحظات. وأنا أنهي مكالمتي مع الرائع الصالح الأخ الفنان صالح أوقروت. وأطمئن عليه وهو يكلمني ويعدني بالعودة قريبا بإذن الله ويبلغ سلامه لكل محبيه”.

كما أضافت الفنانة: “شكرا اختي الغالية فطيمة بلحاج على هذه المفاجئة. شكرا لأنك تهتمين وتسهرين على راحة وصحة حبيب الملايين”.

كما تابعت نضال الجزائري: “لكل من يسألني يوميا عن الفنان صالح اوقروت. وللأمانة يشهد الله أنني بلغته سلامكم وسؤالكم وهو يسلم عليكم كثيرا”.