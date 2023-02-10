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قناة النهار

“الفنانة نوال زعتر تذرف الدموع وتتحدث كيف عاشت طفولتها.. ” ما عشتهاش بإنتظام

بقلم قناة النهار
“الفنانة نوال زعتر تذرف الدموع وتتحدث كيف عاشت طفولتها.. ” ما عشتهاش بإنتظام
لقاء خاص
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رابط دائم : https://nhar.tv/l0U70
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