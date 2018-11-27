الفنانة هالة فاخر تصدم جمهورها بنزعها للحجاب

أثارت الفنانة المصرية “هالة فاخر” جدلا على مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بعد ظهورها مؤخرا بدون حجاب، ووضعها لشعر مستعار.

وكانت هالة قد أعلنت منذ سنوات عن ارتدائها للحجاب، ولكنها مؤخرا أصبحت تظهر بالشعر المستعار”الباروكة” في أعمالها الفنيةوحتى في حياتها العادية.

وهنا تساءل الجمهور هل أن هالة فاخر خلعت الحجاب؟ أم أنها ترتدي الباروكة وهي مازات محجبة، خاصة و أنها لم تعلن بعد عن خلعها للحجاب.

ولم تعلق الفنانة على ظهورها دون حجاب مؤخرا، سواءا في الصعيد الإعلامي وحتى في أعمالها الفنية، مثل ظهورها بالباروكة في مسلسل “كلبش”.