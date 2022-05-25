الفنان أحمد بن عيسى يوارى الثرى بمقبرة العالية في العاصمة

وري الثري عصر اليوم الفنان القدير أحمد بن عيسى بمقبرة العالية بالعاصمة الذي وافته المنية الجمعة الماضي بمدينة orléans بفرنسا بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 78 سنة.

وحضر مراسيم التشييع عدد كبير من الاسرة الإعلامية والفنية بالإضافة إلى أهل الفقيد ومحبيه الذين ودعوه إلى مثواها الاخير. كما اثنى رفقاء دربه سواء في المسرح اوالسينما بالخصال الحميدة للفقيد راجين من المولى عز وجل ان يجعل ثواه الجنة.

ووصل جثمان الفقيد منتصف نهار اليوم إلى مطار هواري بومدين الدولي قادما من مدينة orléans الفرنسية. أين كان في إستقباله عائلة الفقيد ومجبيه بالإضافة غلى جمه من الاسرة الفنية .

ويعتبر الفنان أحمد بن عيسى من مواليد 2 مارس 1944،بندرومة في تلمسان هو ممثل ومخرج مسرحي، أخرج عدة أعمال مسرحية، كما شارك في أعمال تلفزيونية وسينمائية عديدة. وكان اخر منصب شغله المرحوم مدير للمسرح الجهوي لسيدي بلعباس في فترة التسعينيات.

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توفي الممثل القدير أحمد بن عيسى بمدينة orléans بفرنسا بعد صراع مع المرض.

وحسب مقربين من الفنان، أحمد بن عيسى كان يعاني من المرض في الفترة الأخيرة.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

أحمد بن عيسى من مواليد 2 مارس 1944، هو ممثل ومخرج مسرحي، أخرج عدة أعمال مسرحية، كما شارك في أعمال تلفزيونية وسينمائية عديدة.

هذا وشغل المرحوم منصب مدير للمسرح الجهوي لسيدي بلعباس في فترة التسعينيات.