الفنان التشكيلي محمد بوكرش ينقل إلى المستشفى في حالة صحية حرجة

يعيش الفنان التشكيلي والنحات محمد بوكرش وضعا صحيا حرجا نتيجة المرض الذي فاقم من حالته الصحية.

حيث نقل الفنان اليوم إلى مستشفى القليعة في حالة صحية متدهورة.

ولد الفنان بوكرش محمد ببورويس السرس، بولاية الكاف بالجمهورية التونسية سنة 1951، وسجل بالجلفة سنة 1954 أيام اندلاع الثورة التحريرية.

هو فنان يجمع بين النحت والرسم والكتابة والتأليف والتدريس، يشغل منصب أستاذ كاتب ومحاضر.

ينتج برامج فنية عامة وينشط بالإذاعة الثقافية منذ سنة 2000، وينتج وينشط بالفضائية الثالثة الجزائرية ركن لوحة وفنان.

هو أستاذ في مادة التربية التشكيلية بالمدينة التي يقطن بها حاليا، مدينة خميستي بولاية تيبازة منذ سنة 1984 إلى يومنا هذا.

حاز العديد من الجوائز والميداليات في المهرجانات الوطنية والعالمية.

شارك و لا يزال يشارك ي معظم التظاهرات الثقافية الفكرية، وله من المؤلفات مخطوط موسوم بسعادة الصفر.

وهو دراسة كيفيات اختراع الأرقام المغاربية العربية الغبارية ورسمها الصحيح.

مصطفى.ق