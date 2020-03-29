الفنان الجزائري شفيق باهو يعلن إصابته بكورونا ويوجه رسالة مؤثرة لجمهوره

أعلن الفنان الجزائري الشاب، شفيق باهو، إصابته بفيروس كورونا المستجد، من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام.

وكتب الفنان على خاصية الستوري بانستغرام: “شدو دياركم، ماشي لعب واش راهو صاري في العالم، أنا الآن في المستشفى بعد إصابتي بفيروس كورونا”.

وتابع الفنان: “واش شفت وعشت، ربي لي عالم بيه، من فضلكم خافوا على أنفسكم، قبل أي أحد، ربي يبعد عليكم الشر… كونو حذرين”.

وحول حالته الصحية، قال شفيق باهو: “أنا الآن بوضع أحسن، الحمد لله، وأنا متفائل رغم كل شيء، وسوف أحارب المرض بإذن الله، ولي عطاها ربي مرحبا بيها”.