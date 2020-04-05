الفنان الجزائري شفيق باهو ينتصر على فيروس كورونا

أعلن الفنان الجزائري الشاب شفيق باهو، عن صدور نتائج التحاليل الخاصة به، حول علاجه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكتب الفنان على صفحته بانستغرام: “بعد عشرين يوم من العلاج بالمستشفى وأربعة نتائج تحليل ايجابية للإصابة بالفيروس، التحليل الخامس سلبي والحمد لله”.

وأورد الفنان، أن لم يخرج بعد من المستشفى وهو ينتظر إعادة التحليل للتأكد تماما من شفائه من المرض.

ودعا شفيق باهو، جمهوره، لمواصلة الدعاء له، وقال بأنه متفائل بأنه سيخرج من المستشفى، اليوم أو غدا الإثنين، كما نصحهم بالإلتزام ببيوتهم لمحاربة الوباء.

وكان الفنان الجزائري الشاب، شفيق باهو، قد أعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد، قبل أيام، من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام.

وكتب الفنان على خاصية الستوري بانستغرام: “شدو دياركم، ماشي لعب واش راهو صاري في العالم، أنا الآن في المستشفى بعد إصابتي بفيروس كورونا”.

وتابع الفنان: “واش شفت وعشت، ربي لي عالم بيه، من فضلكم خافوا على أنفسكم، قبل أي أحد، ربي يبعد عليكم الشر… كونو حذرين”.

وقال شفيق باهو، أنه متفائل رغم كل شيء، وأورد بأنه سيحارب المرض.