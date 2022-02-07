الفنان السوري قطيفان يعلن عن جمع المال ومختطفو فواز يهدّدون!

روى عم الطفل “فواز قطيفان” تفاصيل خطفه والتهديدات المروعة التي يتلقونها بحق المخطوف، من ضرب الطفل إلى تهديدات بقطع الأصابع. كما نقلت صحيفة “الوطن” السورية عن عم الطفل مصعب قطيفان أن بسبب الحادثة والد الطفل المخطوف لم يستطع الحديث.

وأوضح، عم الطفل فواز قطيفان أن ابن أخيه تعرض للخطف نحو الساعة السابعة والنصف صباحا. وهو في طريقه إلى المدرسة على يد ثلاثة رجال ملثمين وامرأة ترتدي خماراً يركبون درجات نارية. كما أن عملية الخطف تمت في مكان مزدحم، مشيرا إلى أن مهمة المرأة هي أن تدل الخاطفين على الطفل فواز.

وذكر عم الطفل فواز قطيفان، أن الخاطفين تواصلوا معه على تطبيق “الواتس آب” أولا ومن ثم على التلغرام برقم مخفي. مضيفا: في اليوم الخامس من تاريخ اختطافه أرسلوا له صورة للطفل فواز حتى يثبتوا أن الطفل موجود لديهم.

وأشار مصعب لذات الموقع، إلى أن الخاطفين في البداية طلبوا مبالغ كبيرة نحو 200 ألف دولار. مصرين على أن المبلغ يجب أن يكون بالدولار. وأكد أنه بعد مفاوضات طويلة مع الخاطفين تم تنزيل المبلغ إلى 500 مليون ليرة.

كما أوضح عم الطفل فواز أنه تم تأمين 250 مليون ليرة بعدما تم بيع أرض تعتبر إرثا للعائلة. وتواصلت العائلة مع الخاطفين حيث أخبرتهم عن تأمين هذا مبلغ 300 مليون ليرة مقابل إرجاع الطفل فواز،إلا أنهم رفضوا ذلك.

وبعدها –يضيف عم الطفل فواز- أرسلوا مقطع الفيديو الذي ظهر فيه الطفل فواز وهو يعذب على أيدي خاطفيه. مهددين أنه بعد انتهاء المهلة المحددة يوم الأربعاء القادم فإنهم سيعمدون إلى تعذيب فواز بقطع أصابعه “كل يوم أصبع”.

في حين، كشف عم الضحية، أن والده مغترب في الكويت وهو عامل عادي ليس لديه أموال. وأن ما يجنيه من عمله لا يكفي إلا لتأمين قوت عائلته.

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قائد شرطة منذ اللحظات الأولى تابعنا قضية الطفل فواز

ومن جهته أكد قائد شرطة درعا العميد ضرار الدندل،أنه تمت متابعة القضية منذ اللحظات الأولى من تاريخ تبليغ ذوي المخطوف. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتقنية اللازمة. مشيرا إلى أن “جرائم الخطف دقيقة وحساسة وأي خطأ بسيط فيها من الممكن أن يؤدي إلى كوارث”. تابعا “لكن بعد انتشار فيديو التعذيب ظهر الموضوع إلى العلن”.

وفي تصريح لـ”الوطن” أضاف الدندل: “جرت العادة في جرائم الخطف في أي مجتمع أن يضع الخاطفون شروط أساسية على أهل المخطوف”. “وهي عدم إعلام أي جهة أو سلطة وإلا سيتم إيذاء المخطوف”.

كما أشار العميد، إلى أنه يوميا كان على تواصل مع عم الطفل وتم حصر الموضوع به حتى لا يكون هناك تشعبات أخرى. مشيرا إلى “أن هناك متابعة حثيثة من وزير الداخلية السوري”. وأعرب الدندل عن تفاؤله أن يتم الوصول إلى نتائج إيجابية في القريب العاجل بخصوص قضية الطفل فواز.

الفنان السوري قطيفان يعلن عن جمع مبلغ الفدية

ومن جانبه، أعلن الفنان السوري، عبد الحكيم قطيفان، أن عائلته قررت جمع نحو 140 ألف دولار لتقديمها فدية للخاطفين.

وبعد ضجة كبيرة أثارتها قضية اختطاف قريبه الطفل، فواز قطيفان، وانتشار مقطع فيديو “مؤلم” لعملية تعذيب الطفل. حيث يطلب الخاطفون لقاء إطلاق سراحه فدية قدرها 500 مليون ليرة (نحو 140 ألف دولار). كما قال بفيديو نشره في “فيسبوك” إنه “يشكر كل المحبة والعطاء في إبداء الرغبة بالمساعدة للإفراج عن الطفل البريء من “الوحوش الآدمية”.

وشكر الفنان السوري “كل السوريين في البلاد والمتضامنين من جميع الدول، الذين تواصلوا من أجل المساعدة”. موضحا أنهم “كعائلة قطيفان قرروا تجميع مبلغ الفدية، على أمل الإفراج عن الطفل المختطف”.

كما أضاف احد أقارب الطفل فواز قطيفان، “هذه المحنة أثبتت أن السوريين أصحاب عطاء ونخوة وشهامة”. “نحن لم نطلب من أي جمعية أو غيرها بجمع مبلغ باسمها..وعندما نعجز سنخبركم بأننا محتاجين..شكرا لجميع الذين تحمسوا وقدموا مساعدتهم”. محذرا من أن يكون حادث الطفل ذريعة للبعض للقيام بجمع التبرعات التي لا يعرف إلى أين ستذهب أو إلى يد من ستصل. وأنه في حال قام أحد بذلك من باب المحبة، فعليه ألا يتصرف بالأموال حتى تطلب عائلة الطفل المختطف منه ذلك. وعبر الفنان السوري عن امتنانه الكبير وشكره لجميع الذين وقفوا بجانبهم وتضامنوا معهم.