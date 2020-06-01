الفنان الفكاهي “بنيبن” يغادر منزله للعلاج وسط حضور كبير لمحبيه

غادر الممثل الفكاهي الجزائري، محمد بوخديمي، والمعروف بـ”بنيبن”، منزله العائلي، للذهاب إلى العلاج، بعدما تكفلت وزارة الثقافة بحالته.

وحضر العديد من جمهور ومحبي الفكاهي “بنيبن” وهو أحد أبطال سلسلة “عاشور العاشر”، معربين عن سعادتهم بذهابه للعلاج.

وكانت وزيرة الثقافة، مليكة بن دودة، قد قامت بزيارة لبيت الفنان محمد بوخديمي، للإطمئنان على صحته، وتعهدت بالتكفل التام بحالته الصحية خلال الأيام القليلة المقبلة.

ووفق بيان الوزارة، فقد أكدت الوزيرة حرص رئيس الجمهورية شخصيا، وحرصها على إنهاء معاناة الفنان الكوميدي، الذي كثيرا ما أدخل الفرح والبهجة إلى قلوب الجزائريين.