الفنان الفكاهي حكيم دكار يغادر المستشفى بعد تعافيه من فيروس كورونا

فن وثقافة
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الفنان الفكاهي حكيم دكار يغادر المستشفى بعد تعافيه من فيروس كورونا
بقلم نادية بن طاهر

غادر الممثل الفكاهي الجزائري، حكيم دكار، مستشفى البير بقسنطينة، بعد شفائه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتقدم الفنان، في تصريح صحفي أثناء خروجه من المستشفى، بالشكر الجزيل لكل طاقم المؤسسة الإستشفائية من أطباء وممرضين وعاملين.

وأكد دكار، أن الطاقم الطبي، يسهر على علاج المرضى، بكل إخلاص، رغم قلة الإمكانيات بالمستشفى.

وحول علاجه، قال حكيم دكار أنه اتبع بروتوكول العلاج، وشعر بالتحسن في اليوم الرابع، وغادر المستشفى بعد 10 أيام من العلاج.

وسيمكث بطل سلسلة “جحا”، بالمنزل، لفترة علاج إضافية لمدة 14 يوما.


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