الفنان القدير بلاحة بن زيان النوري يوارى الثرى بمقبرة سيڨ في معسكر

ووري الثرى بعد اليوم الإثنين جثمان الممثل القدير بلاحة بن زيان والمعروف بـ النوري بمقبرة سيڨ في معسكر في جو مهيب.

مراسيم الجنازة حضرها عدد كبير من عائلة الفقيد بالإضافة إلى الاسرة الفنية التي تأثرت كثيرا بفقدان احد أعمدة الفن في الجزائر.

كما تنقل عدد كبير من محبي الفنان لحضور مراسيم تشييع الفقيد بالرغم من الصيام ووباء كورونا.

وصرح عدد من المقربين من الفنان أنه متواضع جدا وإنسان خلوق يحب الخير للناس كما ان الناس يحبونها لبساطته وعفويته.

هذا وتوفي أمس الأحد الفنان بلاحة بن زيان عن عمر ناهز 68 سنة بعد معاناة مع المرض بمستشفى العسكري في وهران.

الفقيد أب لطفلين ترك وراءه مسيرة 42 سنة من العطاء الفني والتلفزيوني ادخل من خلالها الفرحة والبسمة للعائلات الجزائرية.

رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه إنا لله وإنا إليه راجعون .. لن ننساك ياغالي.