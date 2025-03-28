الفنان القدير حمزة فغولي في ذمة الله

إنتقل إلى رحمة الله، اليوم الجمعة، الفنان القدير، حمزة فغولي، بعد صراع مع المرض.

وقدم وزير الثقافة والفنون، زهير بللو، تعازيه الخالصة، في وفاة الفنان.

وجاء في رسالة التعزية: “ببالغ الحزن والتأثر، تلقّى وزير الثقافة والفنون السيد زهير بللو، اليوم الجمعة، نبأ وفاة الفنان القدير حمزة فيغولي بعد صراع مع المرض”.

وأضاف الوزير: “وبذلك، تفقد الجزائر فنان من طراز رفيع لأن حمزة فغولي ليس مجرد فنان. بل هو روح فنية رسمت الضحكة ونقل الحكايات ببراعة. كانت تآثيره يتجاوز الفن إلى التربية والوطنية، مما يجعله لا ينسى في سماء الفن الجزائري ويظل خالدا في قلوبنا”.

وتقدم الوزير إلى أسرة الفنان الراحل وأهل الفن، بأصدق عبارات التعازي والمواساة. راجيا من الله العلي القدير أن يرزقه الرحمة والمغفرة، وأن يُلهم ذويه جميل الصبر والسلوان.