الفنان القدير “رابح درياسة” في ذمة الله

توفي صبيحة اليوم الجمعة الفنان القدير “رابح درياسة” عن عمر ناهز 87 سنة

ويعد رابح درياسة صاحب أغنية “أولاد بلادي” مغنٍ ومؤلف موسيقي وملحن وكاتب كلمات جزائري من رواد وعباقرة الأغنية الجزائرية الأصيلة، متشبع بالطابع الشعبي الجزائري البدوي الأصيل ولد في 1 جويلية 1934 بولاية البليدة.

وبدأ مشواره الغنائي سنة 1953 بعد أن عمل في الكثير من الميادين. لكن الفن كان المحطة الأبرز في تاريخه، حيث غنى للوطن والحب والجمال والأغنية الحكيمة. يغني الأغنية البدوية والجزائرية الملتزمة والمحترمة.

ولدى الفنان رابح درياسة أكثر من مئة أغنية أشهرها الممرضة، التفاحة، نبغيك نبغيك، نجمة قطبية، القمري، يا محمد، يا راشدة، يا عبد القادر، أولاد بلادي، الساعة.

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