الفنان القدير سعيد حلمي في حالة صحية حرجة بسبب كورونا

كشف الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، إن الحالة الصحية للفنان الجزائري القدير سعيد حلمي، صعبة للغاية.

وجاء في منشور للديوان على صفحته بفايسبوك اليوم الأربعاء: “دعواتكم بالشفاء للفنان القدير ابراهيمي سعيد المعروف فنيا بسعيد حلمي المتواجد حاليا في حالة صحية حرجة جراء اصابته بفيروس كورونا”.

وأضاف الديوان: “اللهم الشافي لا شفاء الا شفائك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفيه وعافيه يا رب”.

وتعرض الممثل والفنان القدير سعيد حلمي إلى وعكة صحية نتيجة مضاعفات إصابته بفيروس كورونا. ويرقد الفنان الان تحت جهاز التنفس الإصطناعي.

وحسب ماعلمت النهار اونلاين من أحد أقاربه فإن الممثل الكبير متواجد بيته في درارية في العاصمة. كما يطلب كل محبيه ومن عرف الفنان بالدعاء له بالشفاء.