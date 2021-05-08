الفنان القدير صالح أوڨروت ينقل غدا للعلاج بفرنسا على الساعة العاشرة صباحا

سيتم نقل الفنان القدير صالح أوڨروت لمباشرة العلاج مباشرة العلاج من الأورام السرطانیة بفرنسا غد السبت على الساعة العاشرة صباحا.

الممثل صويلح سيتم نقله على متن طائرة طبية خاصة إلى فرنسا للعلاج بعد إصابته بمرض عضال.

وكان قد صرح براهيم اربن نقلا عن احد القنوات الخاصة أنه عقب إستكمال الإجراءات اللازمة التي تكفل بها الـ الكناس سينقل صويلح للعلاج بالخارج.

وأضافت ذات المصدر ان صالح أوڨروت تحصل اليوم على تأشيرة الدخول إلى التراب الفرنسا كما مت تسخير طائرة طبية لنقله.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أمر وزير الصحة بالتكفل بالفنان القدير صالح أوڨروت بعد تدهور حالته الصحية.

ويعاني الممثل الكبير صويلح من مرض غضال وهو حاليا متواجد مستشفى الأمن الوطني “ليقليسين” في الأبيار بالعاصمة.