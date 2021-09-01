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الفنان القدير عمر قندوز في ذمة الله

بقلم عبدالوهاب بوبقرة
الفنان القدير عمر قندوز في ذمة الله
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توفي اليوم الأربعاء، الفنان الجزائري القدير والممثل الفكاهي عمر قندوز.

وقدم الديوان الوطني للثقافة والإعلام تعازيه لعائلة الفقيد، حيث جاء في رسالة التعزية” أمام هذا المصاب الجلل يتقدم الديوان الوطني للثقافة والإعلام، بخالص التعازي والمواساة لعائلة الفقيد والأسرة الفنية، راجين من الله سبحانه وتعالى أن يتغمد روحه بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه و أن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

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