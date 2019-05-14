الفنان الكوميدي صالح أوڨروت يكشف خبايا مسلسل “الرايس قورصو”

تحدث الفنان الكوميدي الجزائري صالح أوڨروت بخصوص مسلسل “الرايس قورصو” الذي يبث عبر قناة “النهار”، كاشفا عدة خبايا لهذا العمل الرمضاني.

وصّرح النجم الأول في مسلسل “الرايس قورصو” لجريدة الجمهورية العمومية، مؤكدا للجمهور أن هذا العمل الفني الرمضاني، اهتم بالدراما أكثر من الفكاهة.

وقال ذات المتحدث: “الفكاهة في الرايس قورصو موجودة ولكن بشكل قليل وخفيف، مع العلم أن المسلسل لم ينته لحد الساعة، وهو حاليا في حلقاته الأولى”

مضيفا “الفكاهة موجودة في هذا العمل الفني، لكن الأعمال الهزلية عند شباب اليوم تختلف عن جيلنا نحن، مثلا نحن في وقتنا، كنا بنظرة واحدة يضحك الجميع،

كما أن أسلوب الدعابة والتسلية تغير اليوم، ويجب أن ينجز الممثلون بحوثا حتى يتمكنوا من معرفة كيف يزرعون البسمة في جيل اليوم”.

وقال: “صحيح أن “الرايس قورصو” ربما لم يركز على الفكاهة، لكن فيه نوع من الكوميديا الخفيفة، ليس بمفهوم أن يضحك المشاهدون.

وفي رد لنجم الشاشة الجزائرية في سؤال عن أهم البرامج التلفزيونية التي يشاهدها في رمضان بعد الإفطار، أجاب “دقيوس ومقيوس”.

وبعدها أشاهد مسلسل “الرايس قورصو”، يصيف المتحدث.