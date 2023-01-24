الفنان اللبناني سعد رمضان يستمتع بجمال الجزائر

حلّ الفنان اللبناني، سعد رمضان، خلال الساعات الماضية بالجزائر، في زيارة سياحية. كما نشر الفنان، عبر الانستغرام، فيديو له وهو يستمتع بأغنية الطابع الشعبي داخل سيارته في أزقة شوارع العاصمة.

وظهر نجم ستار أكاديمي سعد رمضان، في فيديو آخر، وهو يتكلم باللهجة الجزائرية،محتسيا الشاي الصحراوي. قائلا “هاذ التاي شحال بنين”. معبرا عن سعادته لتواجده في الجزائر. كما أرفق الفيديو بأغنية “يا الدزاير يا العاصمة”. كما نشر الفنان، صورة له في مقام الشهيد بالعاصمة وفيديو من قاعة الرياضة.