الفنان المصري القدير لطفي لبيب يعلن إعتزاله بسبب المرض

وجه الفنان المصري القدير، لطفي لبيب، رسالة لجمهوره، أعلن فيها اعتزاله الفن، ورهن عودته للتمثيل بتحسن حالته الصحية.

وقال الفنان في الرسالة: “أنا في حالة مرض، لم أستطع أن أشتغل، اعتبروه شبه اعتزال أو إعتزال، وادعولي ربنا يشفيني”.

وأثيرت حالة من الجدل حول صحة الفنان المصري لطفي لبيب، بعدما تحدث البعض عن دخوله إلى أحد المستشفيات بسبب تدهور حالته الصحية.

وخرج لطفي لبيب في مقطع فيديو ليؤكد أنه بحالة صحية جيدة، ولا حقيقة لما قيل عن دخوله إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات.

وظهر الفنان، في لقاء تلفزيوني مساء الأحد بصحبة الإعلامي وائل الإبراشي، ليفسر الأمر الخاص بالاعتزال.

أين أوضح لبيب، أنه لا يستطيع اعتزال الفن، إلا أنه في الوقت الحالي يعاني من آثار جلطة بالمخ، تضرر منها النصف الأيسر من جسده، وهو ما يؤثر على حركة هذا النصف من الجسد.