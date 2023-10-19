الفنان المصري محمد رمضان يصدر تصريحات محرجة وانتقادات قوية للنظام المصري

خرج الفنان المصري محمد رمضان عن صمته وأصدر تصريحات محرجة وانتقادات قوية للنظام المصري.

ورد محمد رمضان على انتقادات وجهت له ولمشاهير آخرين بسبب صمتهم على ما يحدث في غزة من خلال فيديو نشره:”وصلتني العديد من الرسائل تطلب مني الحديث عما يجري في غزة لإيصال صوتنا للعالم.. أقول لمن راسلني وطلب مني إيصال صوتنا إلى الخارج أنه يجب إيصال صوتنا أولا داخل بلادنا.. “لدينا أسلحة ونشتري دبابات وطائرات ثم نتركها للصدأ ونشتري غيرها.. متى نستعمل هذه الأسلحة ونخرج جيشنا إن لم يكن هذا هو الوقت؟”

وتابع محمد رمضان يقول “قمة الجبن وانعدام الرجولة أن تستعمل رسائل بالإنجليزية لتخاطب الخارج وتطلب منه أن يدافع عنك.. ينبغي أن تخاطب حكومتك وليس الخارج وتطلب منها إخراج الجيش للدفاع عن فلسطين.