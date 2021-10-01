الفنان حزيم.. جنازة “الشاب حسني” لم يحضرها أي فنان وكلهم حاليا في الخارج

كشف الفنان والممثل “محمد حزيم” لأول مرة عن جنازة مغني الراي الراحل “الشاب حسني” والذي تأسف عن عدم حضور الفنانين لجنازة الراحل آنذاك.

وقال الفنان والفكاهي “حزيم” أن الشاب حسني رحمهالله كان يقطن بجواره وكانت له معاملة جيدة معه. ويناديه “بالشيخ” إلى أن جاء اليوم المشؤوم الذي كان متوجها إليه ليسمع صوت الرصاص ويعلن عن مقتل الشاب حسني.

وأضاف الفنان حزيم، أن جنازة الشاب حسني لم يحضرها أي فنان، وتابع يقول:” كنت حاضرا في جنازة الشاب حسني رفقة مصطفى وعوينات رحمه الله فقط.. ولم يحضر أي فنان ولم أر أحدهم خلال الجنازة أو على قبره” من غير أولاد الحومة.

وتابع يقول:” الأغلبية من الفنانين الذين أرادو الحصول على وثائق السفر إلى الخارج تتحصلوا عليهم بعد وفاة الشاب حسني.

طالع أيضا