الفنان حزيم حي يرزق .. واتقوا الله من الإشاعات

كذبت زوجة الفنان القدير محمد حزيم عبر مكالمة هاتفية لبرنامج زابينغ رمضان خبر وفاة زوجها. الذي تم تداوله عبر منصات التواصل الإجتماعي.

وقالت خالدية زوجة حزيم الذي يتواجد طريح الفراش بالمستشفى العسكري بوهران ان خبر وفاته مجرد إشاعة ولا أساس له من الصحة وحسبي الله ونعم الوكيل في الذي نشر هذا الخبر الكاذب

وتابعت زوجة فناننا القدير هو قدامي حي يرزق ومنين يعيطوني نشوف فيه نقول بالك راه ميت .. خلعوني باش يدعولو بالشفاء يفولو عليه هكذا وعلاه. وإستنكرت خالدية زوجة حزيم مثل هذه الامور قائلة الـ buzz ماشي بمثل هذه الامور.

كما وجه خالدية رسالة للأشخاص الذي نشرو خبر وفاة زوجها قائلة “أدعوا له بالشفاء هذاعمكم حزيم ياك الناس كامل تحبوا .. وحرام عليكم ديروا هكذا فيه .. إتقوا الله ياناس.” واشارت خالدية انها أخفت الخبر عن حزيم وكانت تتحاشى الكلام أمامه حتى لا يسمع.

وبخصوص حالته الصحية اكدت زوجته انه في تحسن وسيتم نقله بعد العيد للعلاج في فرنسا.

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