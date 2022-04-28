الفنان حزيم حي يرزق .. واتقوا الله من الإشاعات
كذبت زوجة الفنان القدير محمد حزيم عبر مكالمة هاتفية لبرنامج زابينغ رمضان خبر وفاة زوجها. الذي تم تداوله عبر منصات التواصل الإجتماعي.
وقالت خالدية زوجة حزيم الذي يتواجد طريح الفراش بالمستشفى العسكري بوهران ان خبر وفاته مجرد إشاعة ولا أساس له من الصحة وحسبي الله ونعم الوكيل في الذي نشر هذا الخبر الكاذب
وتابعت زوجة فناننا القدير هو قدامي حي يرزق ومنين يعيطوني نشوف فيه نقول بالك راه ميت .. خلعوني باش يدعولو بالشفاء يفولو عليه هكذا وعلاه. وإستنكرت خالدية زوجة حزيم مثل هذه الامور قائلة الـ buzz ماشي بمثل هذه الامور.
كما وجه خالدية رسالة للأشخاص الذي نشرو خبر وفاة زوجها قائلة “أدعوا له بالشفاء هذاعمكم حزيم ياك الناس كامل تحبوا .. وحرام عليكم ديروا هكذا فيه .. إتقوا الله ياناس.” واشارت خالدية انها أخفت الخبر عن حزيم وكانت تتحاشى الكلام أمامه حتى لا يسمع.
وبخصوص حالته الصحية اكدت زوجته انه في تحسن وسيتم نقله بعد العيد للعلاج في فرنسا.
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قام ظهر اليوم الأحد، والي ولاية وهران، السعيد سعيود، بزيارة إلى الممثل القدير محمد حزيم الذي الى المستشفى العسكري الجهوي الجامعي لوهران.
وحسب بيان لمصالح الولاية، فقد رافق الوالي في هذه الزيارة، رئيس المجلس الشعبي الولائي. وممثلي الأسلاك الأمنية، وبعض من نواب البرلمان ومديرة الثقافة.
وجاء ذلك، تبعا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتكفل الامثل بالحالة الصحية للفنان القدير محمد حزيم.
وأكد الوالي، بمناسبة هذه الزيارة، بأنه سيتم التكفل بالحالة الصحية للفنان بصفة استعجالية كما ستتخد الاجراءات اللازمة لذلك. كما تمنى الشفاء العاجل لفناننا القدير.
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الكوميدي حزيم: هكذا سُرق هاتفي في مستشفى مصطفى باشا الجامعي بالعاصمة
الكوميدي حزيم: هكذا سُرق هاتفي في مستشفى مصطفى باشا الجامعي بالعاصمة
هذا وتم قبل أيام نقل الممثل الكوميدي حزيم لمستشفى بن زرجب بعين تموشنت، قبل تحويله لمستشفى وهران، بعد فشل العملية الجراحية التي اجراها بالعاصمة على مستوى القلب.
وخلال تواجده بالمستشفى تنقلت النهار للإطمئنان على حالته وكذا الوقوف معه في مرضة.
وإغتنم بطل سلسلة بلا حدود الفرصة وهو على فراش المرض بالمستشفى لتقديم الشكر لقناة النهار قائلا: “نشكر النهار وين ما نروح مرافقتني .. وليت نحس روحي واحد من عايلة النهار”.
وبخصوص سرقة هاتفه النقال خلال تواجده بمستشفى مصطفى باشا الجامعي بالعاصمة من اجل إجراء عملية جراحية على مستوى القلب. قال ممثلنا القدير حزيم أنه لم يشأ الحديث والعودة إلى القضية ولكن اليوم سيروي التقاصيل.
وأوضح حزيم اأنه عند خروجه من غرفة العمليات بمستشفى مصطفى باشا الجامعي في العاصمة إلتفى حوله عدد من الناس وكذا الصحافيين للإطمئنان على حالته. وفي تلك الأثناء تم سرقة هاتفه النقال.
وتابع بالقول للشخص الذي سرق هاتفه “لن أدعو عليك ولكن وكيلك الله. وتأثر الممثل حزيم لمثل هذه الأشياء التي تقع في مستشفيات العاصمة مستنكرا غياب الامن”.
من جهة أخرى أشاد الممثل الكوميدي بالطاقم الطبي والأمني المتواجد بمستشفى بن زرجب بعين تموشنت الذي لم يتركه ووقف معه. كما قدم حزيم الشكر للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة التي وقفت معه في مرضه وتكفلت به.
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