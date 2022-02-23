الفنان حزيم مريض و يتواجد بمستشفى مصطفى باشا

نُقل الفنان حزيم على جناح السرعة الى مستشفى مصطفى باشا لتلقي العلاج بعدما تم نقله عبر سيارة طاكسي أجرة.

وفي هذا السياق، يعيش الفنان حزيم ايام صعبة بعد مرضه الذي يعاني منه السنوات الاخيرة بسبب مشاكل في القلب.

وًحسب مصادر رسمية للنهار، فإن الفنان حزيم تنقل رفقة زوجته من سيدي بلعباس الى وهران تم العاصمة عبر سيارة اجرة طاكسي.

حيث قالت زوجة الفنان حزيم محمد في هذا الخصوص:” حاولنا الاتصال بمستشفيات لايصاله عبر سيارة اسعاف

لكن دون جدوى و هو ما اتير استياء الفنان الكوميدي حزيم محمد.”

طالع أيضا:

الفنان الفكاهي “حزيم” يتعرض لوعكة صحية مفاجئة

تعرض الفنان القدير الفكاهي محمد حزيم، اليوم الأحد، لوعكة صحية مفاجئة عجلت بنقله إلى مستشفى عبد القادر حساني في سيدي بلعباس.

وحسب مصادر النهار، فإن الفكاهي حزيم سيخضع لعملية جراحية مستعجلة.

بختة وعبد القادر ضيفان يطمئنان على محمد حزيم

كما زارت نجمة الكوميديا بختة وزميلها في فرقة “ثلاثي الامجاد” عبدالقادر ضيفان مستشفى سيدي بلعباس للاطمئان على صحة الفنان محمد حزيم. وهذا بعد الوعكة الصحة التي تعرض لها واجرائه لعملية جراحية مستعجلة.

و قام يوم أمس أعضاء من الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بزيارة للفنان القدير، حيث طمأنوا جمهوره ومحبيه على صحته بعد العملية الجراحية التي قام بها.

وأجرى الفنان القدير، محمد حزيم عملية جراحية بمستشفى عبد القادر حساني سيدي بلعباس وذلك عقب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة عجلت بنقله إلى المستشفى.

وهران: الإيقاع بتاجري مخدرات وحجز 190غ كوكايين