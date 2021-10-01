الفنان حزيم يطمئن محبيه.. ويذرف الدموع عن أمنيته

طمأن الفنان والفكاهي “محمد حزيم” محبيه وجمهوره عن حالته الصحية بعد أن تعرض لوعكة وخضع لعمليتين جراحتين.

وقال محمد حزيم خلال إتصال مع قناة “النهار”، أنه لم يكن يعاني من أي مرض وتعرض لوعكة صحية مفاجئة. وكشف أنه خلال تعرضه للوعكة الصحية أول مرة تم ترتيب كافة الأمور من أجل نقله للعلاج في الخارج. غير أنه رفض الذهاب وفضل متابعة العلاجفي الجزائر.

وكشف الفنان في ذات السياق، أنه يتمنى أن يموت هنا في الجزائر . وتابع يقول:” أوصيت زوجتي عن أمنيتي ووصيتي الأخيرة: “كي نموت غطوني بعلام الجزائر “.

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