الفنان حزيم يغادر المستشفى بعد نجاح عمليته وتعافيه

غادر الفنان الكوميدي القدير حزيم محمد، أمس الأربعاء. مستشفى عبد القادر حساني في سيدي بلعباس بعد نجاح عمليته الجراحية.

هذا وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة “حزيم بلا حدود” كما يطلق عليه. وهو يغادر المستشفى متمنين له الصحة والعافية.

للإشارة، أجرى الفنان الكوميدي حزيم محمد عملية جراحية على مستوى القلب. أين خضع لعملية زرع جهاز تنظيم نبضات القلب والذي تكلل بالنجاح.

للتذكير، كان حزيم قد طمأن جمهوره على حالته الصحية وقال أنه في حالة جيدة بعد العملية التي أجراها على مستوى القلب.

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