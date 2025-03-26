الفنان حمزة فغولي المعروف بـ “ماما مسعودة” بالمستشفى

يتواجد الفنان الكوميدي القدير، حمزة فغولي، المعروف بلقب “ماما مسعودة”، في حالة صحية صعبة، بعدما دخل في غيبوبة، وهو يرقد بمستشفى فرانتز فانون في البليدة.

وحسب تصريحات نجل الفنان، خالد فغولي، فإن والده يواجه حالة صحية حرجة ولم يتعرف على أي من أفراد عائلته. ودعا محبي والده إلى الدعاء له بالشفاء العاجل.

ويعَدّ حمزة فغولي المولود في سبتمبر 1938 بمدينة تيارت، من أبرز الوجوه الفنية في الجزائر، وقدّم العديد من الأعمال التي تركت بصمة في الفن الجزائري. وبرز في العديد من الأعمال المسرحية والسينمائية، منها أشهر أعماله المسرحية “ماما مسعودة” عام 1990، والفيلم السينمائي “الطاكسي المخفي” عام 1989، بالإضافة إلى “كيد الزمن” في 1999.