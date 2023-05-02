الفنان حمزة فغولي “ماما مسعودة” يجري عملية ناجحة على مستوى الرأس

أجرى الفنان القدير حمزة فغولي المعروف باسم “ماما مسعودة” عملية جراحية على مستوى الرأس بمستشفى جراحة الأعصاب في شرشال.

وكان الفنان الفكاهي الذي ذاع صيته من خلال أدائه لدور “ماما مسعودة في السلسلة الفكاهية” حديدوان. قد أصيب بوعكة صحية مما استلزم إجراء عملية جراحية دقيقة.

وللممثل القدير حمزة فيغولي المنحدر من ولاية تيارت و البالغ من العمر 84 سنة و هو متزوج و أب لثمانية أبناء. رصيد ثري في التمثيل المسرحي و السينمائي أشهرها “حديدوان” و “الطاكسي المخفي” و “شرف القبيلة” و “كيد الزمان”. و “رايح جاي” إلى غيرها من الأعمال الفنية الأخرى.