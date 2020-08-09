الفنان حميدو يعلن شفائه من فيروس كورونا

أعلن الفنان حميدو شفائه من فيروس كورونا، واصابه ابنه “رياض” بالفيروس وهو في مرحلة الشفاء.

ونشر الفنان حميدو على صفحته الرسمية في فايسبوك: أصدقائي ، لم أرغب في إخباركم أخبار سيئة عني، بل صليت وتمنيت ، أخيرًا أخبركم بالبشارة.

الحمد لله ، لقد شفيت من مرض كوفيد 19 بعد فترة شديدة من المرض من الحمى.

أشكر نصفي الآخر، زوجتي العزيزة ، التي لم تتركني وحيدا خلال هذه المحنة الصعبة التي يصعب العيش فيها والتغلب عليها.

أشكرك أيضًا أقاربي وأصدقائي المقربين على صلواتهم وحسن التقدير، ولم أرغب في أي منشور نظرًا لصحة ابي وامي الأعزاء.

كما أصيب ابني رياض الذي هو في مرحلة الشفاء..