الفنان سليم هليل يتماثل للشفاء من كورونا ويطمئن جمهوره

طمأن الفنان المحبوب سليم هليل من خلال فيدو وضعه على حسابه الخاص بالانستغرام و الفايس بوك بعدما قضى أكثر من شهر ونصف يعاني من اصابته بفيروس كورونا.

وقال المغني سليم هليل :”أشكر كل الذين سألوا عنى و تمنوا لي الشفاء،فعلا مررت بفترة صعبة جدا ،لكنني اليوم الحمد الله،عدت الى بيتي وعائلتي، وأنا اليوم بصحة جيدة، وأطلبوا منكم ان تواصلوا الدعاء لكل المرضى لأن فعلا المرض متعب جدا والآلام حادة وغير محتملة”.

وتجدر الاشارة إلى أن المطرب سليم هليل عان مطولا من اصابته بالفيروس وكانت له صعوبات كثيرة للشفاء واليوم يطمئن جمهوره.