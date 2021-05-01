الفنان سمير غانم ينقل إلى العناية المركزة بعد إصابته بكورونا

تدهورت الحالة الصحية للفنان القدير سمير عانم بعد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا ما إستدعى نقله اليوم إلى العناية المركزة.

ونقلا عن موقع ارم نيور فقد تم نقل الممثل الكبير سيمر غانم العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة نتيجة مضاعفات.

كما كشف ذات المصدر ان سمير غانم أصيب بأعراض كورونا قبل يومين وأظهرت نتائج التحاليل إصابته بكورونا وعزل لتلقي العلاج.

وكانت زوجة الفنان والممثلة القديرة دلال عبد العزيز قد اصيبت بفيروس كورونا وتم وضعها تحت البروتوكول الصحي لعلاج كوفيد 19.

كما اصيبت كل من إبنته إيمي ودنيا سمير غانم بفيروس كورونا لتعلن دنيا بعد تلقيها العلاج شفائها في حين تتواجد إيمي وأمها في المستشفى.