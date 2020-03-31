الفنان شفيق باهو يتحدث من مستشفى القطار عن تفاصيل إصابته بكورونا

تحدث الفنان الجزائري الشاب، شفيق باهو، عبر بث مباشر على صفحته بانستغرام، عن تفاصيل إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ويتواجد الفنان، في مستشفى القطار بالجزائر العاصمة، أين يتلقى العلاج.

وطمأن باهو جمهوره، بأنه بحالة صحية جيدة، ويتلقى العناية اللازمة في المستشفى.

وحول العلاج قال الفنان: “أتناول المضادات الحيوية منذ ثلاثة أيام، ولم يتم تقديم لي أي دواء آخر، كون حالتي الصحية مستقرة”.

وأضاف الفنان أنه لم يشعر بأية أعراض، سوى قليل من السعال وأنفلونزا عادية.

وأكد شفيق باهو، أنه لا يتحرك في المستشفى، وأن كل مرضى كورونا يلتزمون في غرفهم.

وعن تفاصيل إصابته بالمرض، قال شفيق باهو، أنه لا يعرف كيف إنتقلت إليه العدوى، وأنه علم بإصابته عند توجهه للمستشفى للقيام بالكشف.

وفي الأخير، نصح الفنان الجزائري الشاب، الجميع، بالإلتزام بالحجر الصحي وأخذ الحيطة والحذر.