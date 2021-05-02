الفنان صالح أوقروت يعزي في وفاة رفيقه الراحل بلاحة بن زيان

أبدى الفنان الكوميدي، صالح أوقروت، سهرة اليوم الأحد، أسفه وحزنه الشديد لوفاة رفيقه الفنان بلاحة بن زيان.

وكان الفنان الكوميدي المعروف باسم النوري في سلسلة السلطان عاشور العاشر، قد فارق الحياة مساء اليوم بعد صراعه مع المرض.

وقال الفنان اوقروت في منشور عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك:” بلاحة بن زيان المعروف بإسم النوري مات ربي يرحمه.”

قبل أن يختتم قائلا:”ربي يرحمك يا أخي الغالي يا أخي العزيز”.

وتجدر الإشارة، إلى أن الممثل أوقروت كان قد شارك في عدة أعمال مع الفنان الكوميدي المرحوم أبرزها سلسلتي السلطان “عاشور العاشر”، و”جمعي فاميلي”، بالإضافة إلى سلسلة “ناس ملاح سيتي”.

هذا وستشيع جنازة الفقيد بلاحة غدا الإثنين بمقبرة سيق بمعسكر.