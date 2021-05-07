الفنان صالح أوڨروت سينقل خلال الساعات القادمة لمباشرة العلاج بفرنسا

سيتم خلال الساعات القادمة نقل الفنان القدير صالح أوڨروت لمباشرة العلاج من الأورام السرطانیة بفرنسا حسب ماأعلنه براهيم اربن.

ونقلا عن احد القنوات الخاصة صرح اربن أنه عقب إستكمال الإجراءات اللازمة التي تكفل بها الـ الكناس سينقل صويلح للعلاج بالخارج.

وأضاف براهيم اربن لذات القانة انه كأقصى تقدير سيتم نقل الفنان صويلح للعلاج بفرنسا.

واكد ذات المصدر ان صالح أوڨروت تحصل اليوم على تأشيرة الدخول إلى التراب الفرنسا كما مت تسخير طائرة طبية لنقله.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أمر وزير الصحة بالتكفل بالفنان القدير صالح أوڨروت بعد تدهور حالته الصحية.

ويعاني الممثل الكبير صويلح من مرض غضال وهو حاليا متواجد مستشفى الأمن الوطني “ليقليسين” في الأبيار بالعاصمة.