الفنان صالح دقوقة.. من بلبل الجنوب إلى “مجنون” في عين صالح

طالب العديد من رواد الفايسبوك، من سكان الجنوب الكبير واعلاميون وفنانون بلفتة للفنان الجزائري صالح دقدوقة.

وناشد الكثير من سكان مدينة عين صالح والجنوب عموما وزير الثقافة والسلطات العليا أن ينتشلوا الفنان دقوقة من الفقر والمرض الذي يعيشه.

الفنان، أصيب بمرض عقلي، ونظرا لحالته العقلية، لا يستطيع أن يحتجّ وأن يطالب بحقوقه.

صالح أو “بلبل الجنوب” كما يلقبه أهل الصحراء يقطن بمدينة عين صالح يعاني في صمت مع المرض والحالة الإجتماعية المزرية.

يعيش الوحدة ويعزف ألحان العذاب على أوتار الحياة التي ضاقت به بعد مرضه.

دقوقة صاحب الصوت الشجي اصبح يشحت الخبر ليسد رمقه.

صاحب الأنامل التي كانت تداعب العود، أصبح لا يجد ما يلبس ولا أين ينام.

صالح الذي أطرب سكان الجنوب والجزائريين، أصبح يسكنه البؤس والضياع.